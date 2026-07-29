Минпросвещения России разработало рекомендации по проведению школьных линеек

Минпросвещения России направило в регионы рекомендации по организации и проведению Дня знаний 1 сентября в школах и колледжах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Темами первого учебного дня станут единство народов России, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, пишет РИА Новости.
Также министерство рекомендовало уделить внимание участию в праздничных мероприятиях представителей разных народов страны, многодетных семей, ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции, выпускников, представителей общественных организаций и национально-культурных объединений.
При подготовке Дня знаний ведомство призвало уделить первоочередное внимание вопросам безопасности.
Ранее глава Национального родительского комитета, лидер волонтёрского сообщества детской безопасности «Заступник» Ирина Волынец дала советы по подготовке первоклассников к школе.