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Москва не заинтересована в противостоянии с Норвегией, заявил посол

Посол Корчунов: РФ не заинтересована в военном противостоянии с Норвегией.

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Заинтересованности в вооруженном противостоянии с Норвегией или какой либо страной НАТО у российской стороны нет, заявил РИА Новости посол РФ в этой стране Николай Корчунов.

«Россия же никому не угрожает, не заинтересована в вооруженном противостоянии с Норвегией, Германией или другой страной НАТО», — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин в начале 2024 года в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако «умные люди прекрасно понимают, что это фейк».

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