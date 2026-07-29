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Большинство американцев негативно относятся к Нетаньяху, показал опрос

Economist: большинство американцев негативно относятся к Нетаньяху.

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Подавляющее большинство американцев негативно отзываются о премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху и считают, что США должны его арестовать в соответствии с ордером Международного уголовного суда, если он находится на их территории, следует из опроса компании YouGov и журнала Economist.

По результатам опроса, негативное мнение о Нетаньяху имеют 54% американцев, обратной точки зрения придерживаются менее четверти респондентов (23%). Более того, 49% американцев считают, что США должны арестовать Нетаньяху, когда он находится на их территории. Обратное мнение высказали лишь 27% респондентов. При этом 47% американцев выразили мнение, что действия Нетаньяху нанесли ущерб отношениям Израиля и США.

Кроме того, согласно опросу, почти половина респондентов (47%) считают Нетаньяху виновным в военных преступлениях в секторе Газа.

Опрос проводился среди более 1,5 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около трех процентных пунктов.

В конце ноября 2024 года МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и израильского экс-министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Президент США Дональд Трамп полностью исключил возможность задержания премьер-министра Израиля на территории Соединенных Штатов.

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