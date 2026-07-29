Большинство американцев негативно относятся к Нетаньяху, показал опрос

По результатам опроса, негативное мнение о Нетаньяху имеют 54% американцев, обратной точки зрения придерживаются менее четверти респондентов (23%). Более того, 49% американцев считают, что США должны арестовать Нетаньяху, когда он находится на их территории. Обратное мнение высказали лишь 27% респондентов. При этом 47% американцев выразили мнение, что действия Нетаньяху нанесли ущерб отношениям Израиля и США.