США и Саудовская Аравия нанесли удары по объектам на востоке Ирака

В CENTCOM также сообщили, что с февраля по апрель 2026 года в Ираке произошло свыше 600 попыток нападений на американских граждан и объекты США, за которыми, по оценке Вашингтона, стоят поддерживаемые Ираном группировки. Командование предупредило, что в случае продолжения подобных действий Соединённые Штаты готовы вновь прибегнуть к военному ответу.