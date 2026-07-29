США и Саудовская Аравия нанесли удары по объектам на востоке Ирака

«Истребители США и Саудовской Аравии нанесли удары по нескольким объектам террористов, связанным с материально-техническим обеспечением и хранением оружия, на востоке Ирака в качестве решительного ответа на более чем 30 атак с использованием беспилотных летательных аппаратов, организованных КСИР за последние 72 часа», — говорится в сообщении.
В CENTCOM также сообщили, что с февраля по апрель 2026 года в Ираке произошло свыше 600 попыток нападений на американских граждан и объекты США, за которыми, по оценке Вашингтона, стоят поддерживаемые Ираном группировки. Командование предупредило, что в случае продолжения подобных действий Соединённые Штаты готовы вновь прибегнуть к военному ответу.
Ранее представитель Минобороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики заявил, что средства противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотников, которые были запущены с территории Ирака и направлялись к нефтяным объектам королевства. Иранские военные в свою очередь отвергли утверждения о причастности республики к запуску ударных беспилотников по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии.
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