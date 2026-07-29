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Число погибших при землетрясении на Кюсю выросло до 13 человек

Число погибших при землетрясении на Кюсю выросло до 13 человек.

ТОКИО, 29 июл — РИА Новости. Число погибших в результате мощного землетрясения в районе префектуры Кумамото на японском острове Кюсю выросло до 13 человек, заявила в ходе пресс-конференции премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

«По состоянию на 8.30 по местному времени (02.30 мск — ред.) число погибших составляет 13 человек», — подчеркнула она.

Премьер также отметила, что власти намерены предпринять все необходимые меры для скорейшего спасения людей.

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