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Пентагон: США и Саудовская Аравия нанесли удар по территории Ирака

Военные Соединённых Штатов и Саудовской Аравии нанесли удары по террористам, якобы «связанным с Ираном», на территории Ирана, сообщает CENTCOM.

Источник: Аргументы и факты

Военные Соединённых Штатов и Саудовской Аравии нанесли удары по террористам, якобы «связанным с Ираном», на территории Ирана, сообщает CENTCOM.

«Центральное командование ВС США и вооружённые силы Саудовской Аравии нанесли точечные удары в Ираке по связанным с Ираном террористам, которым Корпус стражей исламской революции отдал приказ атаковать американские войска и саудовскую энергетическую инфраструктуру», — говорится в сообщении, которое опубликовано в соцсети X*.

В Центральном командовании ВС Соединённых Штатов отметили, что речь идёт об ударах по «нескольким объектам материально-технического обеспечения и складам вооружений боевиков на востоке Ирака». Они стали ответом на «более чем 30 атак беспилотных летательных аппаратов, организованных КСИР за последние 72 часа».

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

По словам президента США Дональда Трампа, Иран сохранил военные возможности, несмотря на удары Соединённых Штатов.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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