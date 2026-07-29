Пентагон: США и Саудовская Аравия нанесли удар по территории Ирака

В Центральном командовании ВС Соединённых Штатов отметили, что речь идёт об ударах по «нескольким объектам материально-технического обеспечения и складам вооружений боевиков на востоке Ирака». Они стали ответом на «более чем 30 атак беспилотных летательных аппаратов, организованных КСИР за последние 72 часа».