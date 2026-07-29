Число жертв землетрясения в Японии выросло до 13

Число погибших в результате землетрясения в Японии возросло до 13. Об этом заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити, передаёт NHK.
«В результате землетрясения погибли 13 человек», — говорится в публикации.
Ранее стало известно, что две женщины погибли после взрыва в торговом центре на японском острове Кюсю, ещё одну женщину нашли без сознания.
28 июля сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1 на японском острове Кюсю. Через некоторое время произошло ещё одно землетрясение магнитудой 6,1.
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