Вспышка вируса Коксаки среди российских туристов в Анталье не выявлена

АНКАРА, 29 июл — РИА Новости. Вспышки вируса Коксаки среди российских туристов в отелях турецкой курортной Антальи не выявлено, заявили РИА Новости в минздраве Турции.
Роспотребнадзор сообщил 21 июля, что направил запросы в минздрав Турции и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) из-за сообщений о распространении вируса Коксаки среди российских туристов.
«Как и другие инфекционные заболевания, представляющие угрозу для здоровья населения, заболевания, вызванные вирусом Коксаки, находятся под пристальным контролем нашего министерства. Вопреки утверждениям в упомянутых публикациях СМИ, вспышки заболевания, вызванного вирусом Коксаки, в отелях региона не выявлено», — заявили в турецком минздраве.
Вирус Коксаки относится к группе энтеровирусов и чаще всего передается контактно-бытовым путем, а также через загрязненную воду и пищу. Заболевание обычно сопровождается повышением температуры, сыпью и поражением слизистых оболочек. Наиболее уязвимы к инфекции дети, при этом в большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме.