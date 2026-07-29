Вспышка вируса Коксаки среди российских туристов в Анталье не выявлена

Вирус Коксаки относится к группе энтеровирусов и чаще всего передается контактно-бытовым путем, а также через загрязненную воду и пищу. Заболевание обычно сопровождается повышением температуры, сыпью и поражением слизистых оболочек. Наиболее уязвимы к инфекции дети, при этом в большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме.