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США и Саудовская Аравия ударили по связанными с КСИР группировкам в Ираке

США и Саудовская Аравия ударили по объектам террористических группировок в Ираке, сообщает американское Центральное командование вооруженных сил (CENTCOM) в соцсети X. Боевики, по утверждению ведомства, действуют по указанию Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и атакуют американские войска и саудовскую энергетическую инфраструктуру.

США и Саудовская Аравия ударили по объектам террористических группировок в Ираке, сообщает американское Центральное командование вооруженных сил (CENTCOM) в соцсети X. Боевики, по утверждению ведомства, действуют по указанию Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и атакуют американские войска и саудовскую энергетическую инфраструктуру.

Истребители ударили по объектам логистики и складам оружия на востоке Ирака. Атака стала ответом на удары более 30 иранских БПЛА за последние три дня, заявили в командовании.

С февраля по апрель в этом году группировки, связанные с Ираном, совершили более 600 попыток нападения на граждан и объекты США в Ираке, отмечает CENTCOM.

Несколько часов назад Иран запустил баллистические ракеты по военной базе США в Иордании. В командовании заявляли, что атака была отражена.

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