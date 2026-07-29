Отправленная к Ирану морская пехота США вернулась на остров Окинава

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Отправленное в зону Ормузского пролива 31-е экспедиционное подразделение морской пехоты США после завершения миссии вернулось к месту постоянного размещения на южном японском острове Окинава. Оно прибыло на борту десантно-штурмового корабля Tripoli на базу американских ВМС Уайт-бич в городе Урума, сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на военное командование США.
Морские пехотинцы из 31-го подразделения принимали участие в блокаде иранских портов. Они, в частности, как сообщается, высаживались для досмотра судов в этой зоне.
На борту Tripoli в общей сложности находилось 3,5 тыс. морпехов и моряков. Ожидалось, что они могут принять участие в десантной операции на одном из стратегически важных иранских островов в зоне Ормузского пролива при поддержке боевых самолетов пятого поколения F-35B, находящихся на борту Tripoli. Теперь этот корабль, как ожидается, вернется к месту своей дислокации на базе ВМС США Сасебо на острове Кюсю. США сохраняют крупную военную группировку у Ирана, включая две ударные авианосные группы.