Отправленная к Ирану морская пехота США вернулась на остров Окинава

На борту Tripoli в общей сложности находилось 3,5 тыс. морпехов и моряков. Ожидалось, что они могут принять участие в десантной операции на одном из стратегически важных иранских островов в зоне Ормузского пролива при поддержке боевых самолетов пятого поколения F-35B, находящихся на борту Tripoli. Теперь этот корабль, как ожидается, вернется к месту своей дислокации на базе ВМС США Сасебо на острове Кюсю. США сохраняют крупную военную группировку у Ирана, включая две ударные авианосные группы.