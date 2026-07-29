Трамп раскрыл детали встреч с Зеленским и Нетаньяху: «очень хорошо»

О разговоре с Зеленским американский лидер написал, что для него «большая честь» встретиться с украинским президентом. Он охарактеризовал беседу как прошедшую «очень хорошо», уточнив, что стороны обсудили «множество вопросов», но какие именно — не конкретизировал.
Второй пост Трамп посвятил переговорам с израильским премьером, которого в сообщении назвал «Биби». Он также оценил эту встречу как «очень хорошую» и добавил, что «разумеется, обсуждалось множество важных тем», не вдаваясь в подробности.
Ранее мы писали: Президент Трамп угощает конфетами на церемонии прощания с сенатором.
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