Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп раскрыл детали встреч с Зеленским и Нетаньяху: «очень хорошо»

Президент США Дональд Трамп сделал краткие заявления по итогам встреч с украинским коллегой Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Президент США Дональд Трамп сделал краткие заявления по итогам встреч с украинским коллегой Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Соответствующие посты он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

О разговоре с Зеленским американский лидер написал, что для него «большая честь» встретиться с украинским президентом. Он охарактеризовал беседу как прошедшую «очень хорошо», уточнив, что стороны обсудили «множество вопросов», но какие именно — не конкретизировал.

Второй пост Трамп посвятил переговорам с израильским премьером, которого в сообщении назвал «Биби». Он также оценил эту встречу как «очень хорошую» и добавил, что «разумеется, обсуждалось множество важных тем», не вдаваясь в подробности.

Ранее мы писали: Президент Трамп угощает конфетами на церемонии прощания с сенатором.

Читайте также: В США начали хватать мигрантов с просроченными визами в аэропортах.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше