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Посол Корчунов: Россия не заинтересована в военном противостоянии с НАТО

Россия не заинтересована в вооружённом противостоянии со странами НАТО, заявил российский посол в Норвегии Николай Корчунов.

Россия не заинтересована в вооружённом противостоянии со странами НАТО, заявил российский посол в Норвегии Николай Корчунов.

«Россия же никому не угрожает, не заинтересована в вооружённом противостоянии с Норвегией, Германией или другой страной НАТО», — сказал он в интервью РИА Новости.

В декабре 2025 года российский лидер Владимир Путин в рамках формата прямой линии, объединённой с большой пресс-конференцией, назвал чушью утверждения о намерении России напасть на Европу.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков подчёркивал, что Москва не собирается нападать на государства ЕС и НАТО и готова закрепить это юридически.

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