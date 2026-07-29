СМИ: влияние Нетаньяху на встрече с Трампом было слабее, чем раньше

«(Нетаньяху — ред.) прибыл в Вашингтон, имея значительно меньше влияния, чем во время предыдущих визитов, и был очень хорошо осведомлен о том, что президент захочет обсудить или что может его разозлить», — говорится в сообщении со ссылкой на официальных лиц.