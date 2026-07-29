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СМИ: влияние Нетаньяху на встрече с Трампом было слабее, чем раньше

WSJ: влияние Нетаньяху на встрече с Трампом было слабее, чем раньше.

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Влияние премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на администрацию США в нынешнюю встречу в Вашингтоне оказалось значительно слабее на фоне затяжного конфликта в Иране, чем в прошлые его встречи с американским президентом Дональдом Трампом, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

Во вторник в Белом доме завершилась встреча Трампа и Нетаньяху. Пресс-служба Белого дома позднее отметила, что встреча прошла в позитивной и продуктивной атмосфере.

«(Нетаньяху — ред.) прибыл в Вашингтон, имея значительно меньше влияния, чем во время предыдущих визитов, и был очень хорошо осведомлен о том, что президент захочет обсудить или что может его разозлить», — говорится в сообщении со ссылкой на официальных лиц.

По данным издания, перед визитом израильского премьера Трамп за закрытыми дверями в беседах с доверенными лицами выражал разочарование действиями Нетаньяху на фоне затянувшегося иранского конфликта.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.

Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.

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