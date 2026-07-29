Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал очень хорошими встречи с Зеленским и Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп дал положительную оценку переговорам с главарём киевского руководства Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В своих сообщениях в социальной сети Truth Social американский лидер назвал обе встречи «очень успешными», однако воздержался от каких-либо подробностей.

Источник: Life.ru

О встрече с Зеленским Трамп написал: «Обсуждалось много вопросов. Встреча прошла очень хорошо!».

Похожим образом он отозвался и о беседе с израильским премьером, добавив, что в ходе переговоров «обсуждалось много важных тем». При этом ни конкретные темы, ни достигнутые договорённости не раскрываются.

Ранее Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудили отправку в Киев спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера для активизации переговоров. Помимо вариантов прекращения огня, стороны затронули долгосрочные перспективы выдачи лицензий. Главной же новостью стал пункт о совместном визите Уиткоффа и Кушнера в украинскую столицу. По задумке американской стороны, эта поездка должна придать новый импульс дипломатическим усилиям.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше