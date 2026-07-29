Трамп назвал очень хорошими встречи с Зеленским и Нетаньяху

О встрече с Зеленским Трамп написал: «Обсуждалось много вопросов. Встреча прошла очень хорошо!».
Похожим образом он отозвался и о беседе с израильским премьером, добавив, что в ходе переговоров «обсуждалось много важных тем». При этом ни конкретные темы, ни достигнутые договорённости не раскрываются.
Ранее Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудили отправку в Киев спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера для активизации переговоров. Помимо вариантов прекращения огня, стороны затронули долгосрочные перспективы выдачи лицензий. Главной же новостью стал пункт о совместном визите Уиткоффа и Кушнера в украинскую столицу. По задумке американской стороны, эта поездка должна придать новый импульс дипломатическим усилиям.
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