В США хотят устроить совместный концерт артистов из РФ и Украины

Российские и украинские артисты могут принять участие в серии совместных концертов. Такие концерты могут состояться в том числе и в США, заявил глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук.
«Мы пытаемся собрать украинских и российских музыкантов, чтобы они вместе выступили в Америке», — сказал он РИА Новости.
По словам Кука, через две недели встреча некоторых участников проекта запланирована в Баварии. Он указал, что возобновление культурных обменов может способствовать установлению диалога и прекращению конфликта.
«Это может быть серия выступлений. Все зависит от того, как будет развиваться эта инициатива», — резюмировал Кук.
Ранее бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей заявил, что попытки «отмены» русской культуры на Западе являются безумством.
Тем временем в российском МИД сделали заявление о попытках Запада «отменить» российскую культуру. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова указала, что Запад хочет переписать историю, чтобы РФ не могла черпать в ней силы.