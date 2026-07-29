Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США хотят устроить совместный концерт артистов из РФ и Украины

Родни Кук анонсировал совместные концерты музыкантов РФ и Украины.

Источник: Комсомольская правда

Российские и украинские артисты могут принять участие в серии совместных концертов. Такие концерты могут состояться в том числе и в США, заявил глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук.

«Мы пытаемся собрать украинских и российских музыкантов, чтобы они вместе выступили в Америке», — сказал он РИА Новости.

По словам Кука, через две недели встреча некоторых участников проекта запланирована в Баварии. Он указал, что возобновление культурных обменов может способствовать установлению диалога и прекращению конфликта.

«Это может быть серия выступлений. Все зависит от того, как будет развиваться эта инициатива», — резюмировал Кук.

Ранее бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей заявил, что попытки «отмены» русской культуры на Западе являются безумством.

Тем временем в российском МИД сделали заявление о попытках Запада «отменить» российскую культуру. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова указала, что Запад хочет переписать историю, чтобы РФ не могла черпать в ней силы.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше