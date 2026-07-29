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Пленный из ВСУ рассказал об украинском заградотряде в Константиновке

При попытке отступить по солдатам открывали огонь, сообщил Александр Карин.

ДОНЕЦК, 29 июля. /ТАСС/. Заградительный отряд Вооруженных сил Украины находился в Константиновке ДНР и открывал огонь по военнослужащим при попытках отступить. Об этом ТАСС рассказал военнопленный Александр Карин.

«У нас (ВСУ — прим. ТАСС) присутствует такая группа “Скала” (заградительный отряд — прим. ТАСС), они долго не спрашивают. Если сдаешь назад, то сами пристрелят», — сказал он.

Ранее пленный рассказал, что командиры подразделений ВСУ призывали своих военнослужащих самовольно покидать воинские части. Они давали три дня, чтобы сбежавшие могли скрыться.

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