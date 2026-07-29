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Опрос: 54% американцев плохо относятся к Нетаньяху

Подавляющее большинство жителей США оценивают израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху негативно и поддерживают его арест при наличии соответствующего ордера, если он окажется на американской территории.

Подавляющее большинство жителей США оценивают израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху негативно и поддерживают его арест при наличии соответствующего ордера, если он окажется на американской территории. Такие данные обнародованы по итогам совместного опроса компании YouGov и журнала Economist.

Согласно исследованию, отрицательное отношение к Нетаньяху испытывают 54% респондентов, при этом положительную оценку дали лишь 23% опрошенных. Почти половина американцев (49%) заявили, что власти США обязаны задержать израильского премьера, если он будет находиться в стране — против этого выступили только 27%.

Кроме того, 47% участников опроса полагают, что действия Нетаньяху нанесли серьезный урон американо-израильским отношениям. Примерно столько же (47%) считают его виновным в совершении военных преступлений в секторе Газа.

Исследование проводилось среди полутора тысяч совершеннолетних граждан США. Статистическая погрешность не превышает трех процентных пунктов.

Напомним, в конце ноября 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта по подозрению в военных преступлениях в палестинском анклаве. Однако президент США Дональд Трамп ранее полностью исключил возможность задержания израильского премьера на территории Штатов.

Ранее мы писали: Трамп раскрыл детали встреч с Зеленским и Нетаньяху: «очень хорошо».

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