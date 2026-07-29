Опрос: 54% американцев плохо относятся к Нетаньяху

Согласно исследованию, отрицательное отношение к Нетаньяху испытывают 54% респондентов, при этом положительную оценку дали лишь 23% опрошенных. Почти половина американцев (49%) заявили, что власти США обязаны задержать израильского премьера, если он будет находиться в стране — против этого выступили только 27%.