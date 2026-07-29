В Сенате США поддержали законопроект о новых санкциях против России

В Сенате Конгресса США состоялось важное процедурное голосование по законопроекту, направленному на ужесточение американских санкций против России. Более 60 сенаторов выразили поддержку инициативе, что позволяет планировать окончательное голосование в ближайшие дни.
На заседании Сената, транслируемом телеканалом C-SPAN, было принято решение сократить дебаты по законопроекту, касающемуся введения новых рестрикций против России. Ожидается, что окончательное голосование может состояться к концу текущей недели.
Законопроект предполагает введение санкций в отношении политического и военного руководства России, а также государственных компаний. Одним из ключевых моментов является введение вторичных санкций против торговых партнеров Москвы. В частности, речь идет о возможности введения пошлин в размере 100 процентов на нефть и газ для стран, являющихся основными покупателями этих ресурсов у России.
Стоит отметить, что данная инициатива была подготовлена еще до смерти сенатора Линдси Грэма, который внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Он ранее сообщил о согласовании новой версии законопроекта с администрацией президента США.