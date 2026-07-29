В Сенате США поддержали законопроект о новых санкциях против России

Законопроект предполагает введение санкций в отношении политического и военного руководства России, а также государственных компаний. Одним из ключевых моментов является введение вторичных санкций против торговых партнеров Москвы. В частности, речь идет о возможности введения пошлин в размере 100 процентов на нефть и газ для стран, являющихся основными покупателями этих ресурсов у России.