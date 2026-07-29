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Трамп без подробностей сообщил, что встреча с Зеленским прошла «очень хорошо»

Президент США Дональд Трамп сообщил, что встреча с Владимиром Зеленским в Белом доме прошла «очень хорошо».

Президент США Дональд Трамп сообщил, что встреча с Владимиром Зеленским в Белом доме прошла «очень хорошо».

«Было обсуждено многое. Встреча прошла очень хорошо!» — написал он в соцсети Truth Social.

Других подробностей переговоров Трамп не привёл.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что встречи президента США с Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху прошли продуктивно.

Госсекретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и министр финансов США Скотт Бессент приняли участие во встрече Трампа с главой киевского режима.

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