Сенат США поддержал в первом голосовании законопроект о санкциях против РФ

По словам соавтора проекта санкций демократа Ричарда Блюменталя, закон призван наказать Пекин и Нью-Дели за то, что они не отказываются от сотрудничества с Россией, чем, по его словам, помогают ей вести боевые действия против Украины. «Китай и Индия — главные виновники в этой ситуации. Они закупают подавляющую часть нефти и газа. Они питают российскую военную машину», — сказал он (цитата по The Hill).