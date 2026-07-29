Юрист Султанов: молодая семья может получить субсидию на приобретение жилья

«Претендовать на такую поддержку могут супруги, каждому из которых не более 35 лет, а также одинокий родитель с ребёнком. При этом одного соответствия возрасту недостаточно. Семья должна быть официально признана нуждающейся в жильё и подтвердить, что сможет оплатить оставшуюся сумму за счёт собственных средств или ипотечного кредита», — пояснил специалист.