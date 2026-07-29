Юрист Султанов: молодая семья может получить субсидию на приобретение жилья

Для молодой семьи покупка собственного жилья часто становится одной из самых сложных финансовых задач. Государственная поддержка позволяет частично снизить эту нагрузку: семья может получить социальную выплату в размере не менее 30% расчётной стоимости жилья, а при наличии детей — не менее 35%. Об этом в беседе с RT рассказал член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов.
«Претендовать на такую поддержку могут супруги, каждому из которых не более 35 лет, а также одинокий родитель с ребёнком. При этом одного соответствия возрасту недостаточно. Семья должна быть официально признана нуждающейся в жильё и подтвердить, что сможет оплатить оставшуюся сумму за счёт собственных средств или ипотечного кредита», — пояснил специалист.
Размер выплаты рассчитывается не от фактической цены выбранной квартиры, добавил он.
«За основу берутся нормативная площадь жилья и стоимость квадратного метра, установленная муниципалитетом. Поэтому реальная доля государственной поддержки в стоимости конкретного жилья может оказаться несколько ниже. Приоритет при предоставлении выплаты имеют семьи с тремя и более детьми, а также предусмотренные программой молодые семьи участников СВО и неполные семьи погибших участников СВО», — отметил эксперт.
По мнению Султанова, средства можно использовать для покупки или строительства жилья, внесения первоначального взноса либо погашения основной задолженности и процентов по жилищному кредиту.
«Для участия необходимо обратиться в администрацию муниципального образования по месту жительства. При этом постановка на учёт ещё не означает, что деньги будут перечислены сразу. Выплаты предоставляются в пределах ежегодного финансирования, а срок ожидания зависит от региона и количества участников», — заключил собеседник RT.
Ранее россиянам напомнили, что новая семейная выплата может достигать почти 200 тыс. рублей.