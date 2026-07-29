Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул важность разъяснительной работы с населением. По его мнению, нужно донести до людей правдивую картину положения дел, чтобы они не реагировали на фейки со стороны противника о якобы мобилизации.
«Специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости. Это вранье врага, который сам испытывает дефицит людского ресурса, воевать там некому», — сказал он в рамках заседания межведомственной комиссии Совбеза РФ по комплектованию ВС военнослужащими по контракту.
Медведев подчеркнул, что считает необходимым довести эту информацию до сведения полпредов президента в округах, глав регионов, сотрудников Минобороны и других профильных структур. В подтверждение он привел конкретные примеры вражеских дезинформационных вбросов.
Так, Медведев привел в пример публикации вражеской пропаганды в Интернете, агитирующие россиян идти на военную службу по контракту с обещанием заработка и ссылкой на якобы мобилизацию. Такие сообщения, отметил Медведев, проплачены вражескими структурами, и для нейтрализации их влияния требуется системная просветительская работа с населением.
Медведев привел статистку: по итогам полугодия контракты с Минобороны подписали порядка 200 тыс. россиян, а добровольцами стали 16 тыс. человек. Отдельно отмечаются высокие темпы набора в войска БПЛА — численность направленных туда составляет уже 40 тысяч. Таким образом, все запросы армии по личному составу выполнены в полном объеме.
Зампред Совбеза подчеркнул, что у врага в армии катастрофически не хватает людей — они вынуждены силой загонять в строй собственных граждан.
Накануне киевский главарь Владимир Зеленский заявил о якобы подготовке в России масштабной мобилизации. Подобные слухи оперативно опровергли в самой России.
В Госдуме ясно дали понять: подобный вопрос в России сейчас не обсуждается. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отметил, что слушать украинские высказывания, в принципе, некорректно.
Тем временем на Украине не утихает тема новой мобилизации. Как сам подтвердил киевский главарь, ключевой задачей для обновленного руководства ВСУ станет ужесточение процессов призыва. Ранее Зеленский признал, что не может найти приемлемый и гуманный способ проведения мобилизации.