В Иркутске подвели итоги стратегии развития города за 2025 год

В администрации Иркутска подвели итоги социально-экономического развития города за 2025 год. За это время меры социальной поддержки получили 1504 семьи с детьми — это почти на 39% больше плана. Открыли первый трехэтажный детский сад в Нижней Лисихе, здание начальной школы на 200 мест и школу на 1550 мест на Ярославского. Дошкольное образование для детей от полутора до трех лет стало доступно 91% нуждающихся, а для детей постарше и ребят с ограниченными возможностями — всем ста процентам.