В Иркутске подвели итоги стратегии развития города за 2025 год

В администрации Иркутска подвели итоги социально-экономического развития города за 2025 год. За это время меры социальной поддержки получили 1504 семьи с детьми — это почти на 39% больше плана. Открыли первый трехэтажный детский сад в Нижней Лисихе, здание начальной школы на 200 мест и школу на 1550 мест на Ярославского. Дошкольное образование для детей от полутора до трех лет стало доступно 91% нуждающихся, а для детей постарше и ребят с ограниченными возможностями — всем ста процентам.
— Дороги тоже подтянулись: доля улиц, соответствующих нормативам, выросла до почти 73% вместо запланированных 65. В городе воплотили 17 народных инициатив и 40 проектов самих жителей. По части коммуникаций завершили реконструкцию напорных трубопроводов, построили новые тепловые сети и канализационные коллекторы, — рассказывают в администрации.
Предпринимателям выдали субсидии на 4,9 миллиона рублей, что помогло сохранить 401 рабочее место и привлечь 173 миллиона налогов. При этом в мэрии признали, что не все задуманное удалось воплотить, и пообещали строже спрашивать с подрядчиков, срывающих сроки. Работа по всем направлениям стратегии продолжится.