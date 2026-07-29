Трамп заявил, что обсудил много вопросов с Нетаньяху и Зеленским

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что обсудил много вопросов с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и Зеленским.
«Было обсуждено много вопросов. Встреча прошла очень хорошо!», — написал он в своей соцсети Truth Social.
Напомним, в Белом доме состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Кроме того, Трамп встретился с Зеленским, встреча длилась менее часа. Зеленского провели с бокового входа Белого дома. По словам экспертов, речь идёт о пренебрежительном отношении.
Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер отметил, что команда Зеленского «пыталась создать видимость толпы» в Соединённых Штатах.