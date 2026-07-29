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Трамп заявил, что обсудил много вопросов с Нетаньяху и Зеленским

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что обсудил много вопросов с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и Зеленским.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что обсудил много вопросов с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и Зеленским.

«Было обсуждено много вопросов. Встреча прошла очень хорошо!», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Напомним, в Белом доме состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Кроме того, Трамп встретился с Зеленским, встреча длилась менее часа. Зеленского провели с бокового входа Белого дома. По словам экспертов, речь идёт о пренебрежительном отношении.

Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер отметил, что команда Зеленского «пыталась создать видимость толпы» в Соединённых Штатах.

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