Мирошник заявил об использовании ЕС любого инфоповода для поддержки Киева

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Европейские лидеры, лично заинтересованные в продолжении конфликта, используют любой информационный повод, чтобы убедить население своих стран в необходимости продолжения поддержки Киева, а Владимир Зеленский эти поводы для них создает.
Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Здесь не стоит недооценивать вот этот мотивирующий фактор, потому что там есть группа лидеров, которые имеют кровный, зачастую вполне осязаемый интерес в продолжении этого конфликта, часто коррупционный интерес. Но им же надо побеждать и свои парламенты. В этих парламентах должны быть люди, которые проголосуют за решение, почему выделять нужно очередные там $10 млрд не на поддержку фермерских хозяйств, медицины или социальной защиты, а отдавать непонятному коррумпированному безумному режиму Киева. Создание этого фона и является одной из главных, наверное, задач, которые выполняет Зеленский, он реализует вот эти пиар-проекты, притягивая туда какую-то “угрозу”, исходящую из Ирана, из Белоруссии, откуда угодно. Это простроенная, понятная и достаточно системно реализуемая стратегия Запада», — сказал дипломат.