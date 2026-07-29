IRIB: Иран опроверг свою причастность к ударам по Саудовской Аравии

Иранские власти заявили, что не имеют отношения к ударам по территории Саудовской Аравии, которые, по данным Эр-Рияда, были нанесены беспилотниками, запущенными из Ирака. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания IRIB со ссылкой на источник в военных кругах.