Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

IRIB: Иран опроверг свою причастность к ударам по Саудовской Аравии

Иран отрицает свою причастность к обстрелам Саудовской Аравии с территории других стран.

Источник: Аргументы и факты

Иранские власти заявили, что не имеют отношения к ударам по территории Саудовской Аравии, которые, по данным Эр-Рияда, были нанесены беспилотниками, запущенными из Ирака. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания IRIB со ссылкой на источник в военных кругах.

По словам собеседника, попытки возложить на Тегеран ответственность за любые действия против американских интересов на Ближнем Востоке не соответствуют реальной обстановке в регионе. В Иране считают подобные обвинения ошибочной оценкой происходящего.

Ранее представители Министерства обороны Саудовской Аравии сообщили, что системы противовоздушной обороны перехватили несколько беспилотников, направлявшихся к нефтяной инфраструктуре королевства. По информации Эр-Рияда, аппараты были запущены с территории Ирака.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран демонстрирует стойкость и упорство, характерные для выдающихся боксеров, и продолжает сопротивляться давлению со стороны США, несмотря на ощутимые удары.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше