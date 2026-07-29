WSJ: позиции израильского премьера в Вашингтоне ослабли

Контекст этих переговоров — резкая эскалация между Вашингтоном и Тегераном. 8 июля Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня, достигнутого с Ираном в ночь на 18 июня. После этого американские военные провели несколько серий ударов по иранским объектам. В Центральном командовании США заявляли, что эти действия стали ответом на атаки Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.