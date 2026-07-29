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WSJ: позиции израильского премьера в Вашингтоне ослабли

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Вашингтон с заметно меньшим рычагом давления на американскую администрацию, чем во время своих прежних визитов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Вашингтон с заметно меньшим рычагом давления на американскую администрацию, чем во время своих прежних визитов. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ходом переговоров.

Встреча в Белом доме состоялась во вторник. Ее итоги в пресс-службе американского лидера назвали позитивными и продуктивными. Однако, по данным издания, сам Нетаньяху полностью отдавал себе отчет, что нынешняя встреча будет проходить иначе, и внимательно следил за тем, что может вызвать недовольство хозяина Овального кабинета.

Как утверждает WSJ, еще до прибытия израильского премьера президент США Дональд Трамп в приватных разговорах с доверенными лицами высказывал разочарование позицией Нетаньяху на фоне затянувшегося противостояния с Ираном.

Контекст этих переговоров — резкая эскалация между Вашингтоном и Тегераном. 8 июля Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня, достигнутого с Ираном в ночь на 18 июня. После этого американские военные провели несколько серий ударов по иранским объектам. В Центральном командовании США заявляли, что эти действия стали ответом на атаки Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.

Тегеран, в свою очередь, нанес удары по базам США в ряде государств Ближнего Востока, перекрыл пролив и обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Именно на этом фоне, отмечает газета, влияние Нетаньяху в Белом доме оказалось куда более ограниченным, чем во времена его предыдущих визитов.

Ранее мы писали: Опрос: 54% американцев плохо относятся к Нетаньяху.

Читайте также: Трамп раскрыл детали встреч с Зеленским и Нетаньяху: «очень хорошо».

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