Бойцы «Востока» сорвали ротацию и снабжение ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Экипажи танков Т-80БВ и операторы ударных БПЛА группировки войск «Восток» сорвали ротацию и снабжение подразделений ВСУ, уничтожив живую силу, опорные пункты и технику противника, в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Там рассказали, что в ходе разведки подразделения группировки обнаружили перемещение живой силы ВСУ между передовыми опорными пунктами в Запорожской области. Противник небольшими группами перебрасывал личный состав на позиции для замены подразделений и восполнения потерь. Координаты выявленных целей передали экипажам танков Т-80БВ.
«Действуя с закрытых огневых позиций, танкисты нанесли удары по группам противника и укреплениям, использовавшимся для проведения ротации. В результате выполнения огневых задач уничтожен личный состав ВСУ, опорные пункты и оборудованные укрытия противника», — говорится в сообщении ведомства.
Командир танка с позывным Плотник рассказал о выполнении огневых задач: «Стараемся продвигаться к позициям по скрытым маршрутам. Прибываем, отрабатываем по целям, после чего меняем место и ждем дальнейшей корректировки. Бывает, что еще во время движения по нам начинают работать FPV-дроны противника, но машина выдерживает удары. Работаем с закрытых огневых позиций на дальности от шести до десяти километров. Наносим удары по блиндажам, опорным пунктам, артиллерии и технике подвоза».
Кроме того, операторы разведывательных БПЛА выявили маршруты снабжения позиций ВСУ. Для подвоза боеприпасов и продовольствия противник использовал автомобильную технику и наземные робототехнические комплексы. Координаты целей передали операторам ударных БПЛА, которые нанесли точные удары по грузовикам, пикапам и наземным робототехническим комплексам (НРТК) во время движения. В результате уничтожены несколько грузовиков, более 5 пикапов и более 15 НРТК.
В Минобороны отметили, что срыв ротации и подвоза нарушил снабжение передовых позиций ВСУ, ограничил возможности противника по применению беспилотников и ослабил его оборону на данном участке.