Бойцы «Востока» сорвали ротацию и снабжение ВСУ в Запорожской области

Командир танка с позывным Плотник рассказал о выполнении огневых задач: «Стараемся продвигаться к позициям по скрытым маршрутам. Прибываем, отрабатываем по целям, после чего меняем место и ждем дальнейшей корректировки. Бывает, что еще во время движения по нам начинают работать FPV-дроны противника, но машина выдерживает удары. Работаем с закрытых огневых позиций на дальности от шести до десяти километров. Наносим удары по блиндажам, опорным пунктам, артиллерии и технике подвоза».