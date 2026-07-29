ВСУ потеряли за сутки от действий «Востока» 8 станций спутниковой связи Starlink

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Восток» 8 станций спутниковой связи Starlink и 31 пункт управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил офицер пресс-центра «Востока» Дмитрий Миськов.
«В течение сутки противник потерял 8 станций спутниковой связи Starlink, 47 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 31 пункт управления беспилотной авиацией», — сказал Миськов.
Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.Читать дальше