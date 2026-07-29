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ВСУ потеряли за сутки от действий «Востока» 8 станций спутниковой связи Starlink

Офицер пресс-центра «Востока» Дмитрий Миськов заявил, что российские бойцы также поразили 31 пункт управления беспилотной авиацией противника.

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Восток» 8 станций спутниковой связи Starlink и 31 пункт управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил офицер пресс-центра «Востока» Дмитрий Миськов.

«В течение сутки противник потерял 8 станций спутниковой связи Starlink, 47 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 31 пункт управления беспилотной авиацией», — сказал Миськов.

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