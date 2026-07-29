WSJ: влияние Нетаньяху на встрече с Трампом было слабее, чем раньше

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время нынешнего визита в Вашингтон располагал меньшим политическим влиянием на американскую администрацию, чем во время предыдущих встреч с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских чиновников.
По информации издания, израильский премьер прибыл в Белый дом, понимая, какие темы могут вызвать недовольство главы США. При этом официально в администрации Трампа сообщили, что переговоры прошли в конструктивной и позитивной атмосфере.
Как утверждают собеседники газеты, незадолго до встречи американский президент в закрытых разговорах с доверенными лицами выражал разочарование действиями Нетаньяху на фоне затянувшегося конфликта вокруг Ирана. По мнению источников, это сказалось на политических позициях израильского премьера во время переговоров.
Ранее Нетаньяху довел до сведения членов своего кабинета, что Соединенные Штаты требуют вывода израильских Вооруженных сил с территории сектора Газа, Ливана и Сирии.