WSJ: влияние Нетаньяху на встрече с Трампом было слабее, чем раньше

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время нынешнего визита в Вашингтон располагал меньшим политическим влиянием на американскую администрацию, чем во время предыдущих встреч с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских чиновников.