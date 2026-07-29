Марочко сообщил о жалобах ВСУ на голод на передовых позициях

«Сейчас украинские боевики на многих участках местности испытывают проблемы с доставкой материально-технических средств, провианта. Некоторые украинские боевики, которые попадают к нам в плен, жалуются, что они очень сильно голодают, а это как раз свидетельствует о том, что мы серьезно контролируем логистику, в том числе по воздуху, и, естественно, это все очень сильно усугубляет ситуацию для украинских боевиков на передовых позициях», — сказал он.