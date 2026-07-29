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Марочко сообщил о жалобах ВСУ на голод на передовых позициях

Военный эксперт добавил, что у противника также теряется боеспособность из-за нехватки сил и средств на нескольких участках в зоне спецоперации.

ЛУГАНСК, 29 июля. /ТАСС/. Пленные солдаты ВСУ жалуются на нехватку провизии на передовых украинских позициях в зоне спецоперации из-за ударов российских сил по логистике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Сейчас украинские боевики на многих участках местности испытывают проблемы с доставкой материально-технических средств, провианта. Некоторые украинские боевики, которые попадают к нам в плен, жалуются, что они очень сильно голодают, а это как раз свидетельствует о том, что мы серьезно контролируем логистику, в том числе по воздуху, и, естественно, это все очень сильно усугубляет ситуацию для украинских боевиков на передовых позициях», — сказал он.

Марочко добавил, что у ВСУ также теряется боеспособность из-за нехватки сил и средств на нескольких участках в зоне спецоперации.

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