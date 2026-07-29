Катастрофа в Киеве: Зеленский покинул Украину, ВСУ в критическом положении

«Зеленский будет просить о максимальном давлении. Запад и сам Зеленский понимают необходимость срочного перемирия. Но оно им нужно не для избегания дальнейшей эскалации, а потому, что на земле дела очень плохи. В небе временный паритет, но Россия решает и эту задачу, и Киев скоро может лишиться возможности полетов дронов и использования Starlink. И тогда у Зеленского будет катастрофа», — сказал Олейник.