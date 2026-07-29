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Катастрофа в Киеве: Зеленский покинул Украину, ВСУ в критическом положении

Зеленский прибыл в США. Экс-депутат Олейник выразил мнение, что во время встречи с Трампом пойдет речь о перемирии на Украине из-за критического положения ВСУ. Подробности читайте эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Ситуация на земле для Украины в зоне боевых действий складывается критическая, Владимир Зеленский понимает это. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил экс-депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник, комментируя вопрос о временном бегстве главы киевского режима в США на фоне его слов о возможности нового удара по целям в Киеве.

Зеленский 28 июля прилетел в США, где заявил, что намерен договориться с Трампом о стратегическом сотрудничестве и получить очередную партию зенитных ракет к комплексам Patriot. Незадолго до этого глава киевского режима выражал опасение, что столица будет подвергнута ударам вновь.

«Зеленский будет просить о максимальном давлении. Запад и сам Зеленский понимают необходимость срочного перемирия. Но оно им нужно не для избегания дальнейшей эскалации, а потому, что на земле дела очень плохи. В небе временный паритет, но Россия решает и эту задачу, и Киев скоро может лишиться возможности полетов дронов и использования Starlink. И тогда у Зеленского будет катастрофа», — сказал Олейник.

Он добавил, что на Украине уже нет желающих воевать за Зеленского.

«Мы это видим по бусификации, по ситуации в воинских подразделениях, где уже есть заградотряды, убийства, принуждения и так далее… Конечно, Зеленский будет сейчас искать лоббиста, такого, как был Грэм*, ему нужна его замена», — отметил экс-нардеп.

* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

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