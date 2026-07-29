ВСУ потеряли за сутки от действий «Запада» 114 тяжелых квадрокоптеров

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили 114 тяжелых квадрокоптеров и 53 пункта управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра «Запада» Иван Бигма.
«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожены 3 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 61 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, 3 барражирующих боеприпаса и 114 тяжелых квадрокоптеров противника», — сказал Бигма.
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