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ВСУ потеряли за сутки от действий «Запада» 114 тяжелых квадрокоптеров

Начальник пресс-центра Иван Бигма заявил, что российские бойцы также поразили 53 пункта управления беспилотной авиацией.

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили 114 тяжелых квадрокоптеров и 53 пункта управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра «Запада» Иван Бигма.

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожены 3 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 61 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, 3 барражирующих боеприпаса и 114 тяжелых квадрокоптеров противника», — сказал Бигма.

Кроме того, по его данным, вскрыты и уничтожены 53 пункта управления БПЛА, 2 станции спутниковой связи Starlink, 2 квадроцикла, 20 робототехнических комплексов и 4 полевых склада боеприпасов противника.

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