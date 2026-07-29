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Движение по Крымскому мосту возобновлено

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновили после временного перекрытия.

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновили после временного перекрытия.

Об этом сообщил оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на подходах к мосту.

Ранее в аэропортах Саратова и Пензы сняли ограничения на полёты.

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