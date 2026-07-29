Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец Шум рассказал о преодолении трех противотанковых рвов у Шевченко ДНР

Военнослужащий добавил, что для захода в населенный пункт российским бойцам также пришлось три километра бежать через поле.

ДОНЕЦК, 29 июля./ТАСС/. Российские десантники для захода в Шевченко у Доброполья ДНР преодолели три противотанковых рва и пять рядов колючей проволоки. Об этом ТАСС рассказал старший разведчик 76-й дивизии воздушно-десантных войск группировки войск «Центр» с позывным Шум.

«Вишенкой на торте было то, что нужно было преодолеть три противотанковых рва и пять рядов колючки. И после этого еще пробежать почти три километра через поле», — рассказал разведчик.

Как уточнил боец псковского соединения ВДВ, все пути подхода к населенному пункту были определены заранее после тщательного проведения воздушной разведки.

26 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой «Центр» населенного пункта Шевченко.