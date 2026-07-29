Боец Шум: псковские десантники прошли пешком к Шевченко ДНР около 20 км

ДОНЕЦК, 29 июля./ТАСС/. Псковские десантники пешком преодолели порядка 20 километров на пути к Шевченко у Доброполья ДНР. Об этом ТАСС сообщил старший разведчик 76-й дивизии воздушно-десантных войск группировки войск «Центр» с позывным Шум.
«Сложность была в том, что большое расстояние преодолевали — порядка 20 километров в пешем порядке по лесополкам, открыткам», — рассказал разведчик.
По его словам, большую часть пути занимали поля протяженностью около трех километров. «Двигались в антидроновых пончо, поскольку это открытое поле», — добавил военнослужащий.
26 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой «Центр» населенного пункта Шевченко.