Боец Шум: псковские десантники прошли пешком к Шевченко ДНР около 20 км

ДОНЕЦК, 29 июля./ТАСС/. Псковские десантники пешком преодолели порядка 20 километров на пути к Шевченко у Доброполья ДНР. Об этом ТАСС сообщил старший разведчик 76-й дивизии воздушно-десантных войск группировки войск «Центр» с позывным Шум.