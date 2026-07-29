Ряд европейских лидеров лично заинтересован в продолжении украинского конфликта и использует любые информационные поводы, чтобы убедить население своих стран в необходимости дальнейшей поддержки Киева, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
По его словам, Владимир Зеленский создаёт такие поводы, реализуя «пиар-проекты» и привлекая внимание к якобы исходящим угрозам.
«Здесь не стоит недооценивать вот этот мотивирующий фактор, потому что там есть группа лидеров, которые имеют кровный, зачастую вполне осязаемый интерес в продолжении этого конфликта, часто коррупционный интерес», — сказал дипломат в интервью ТАСС.
Кроме того, Мирошник заявил, что Зеленский использует любые методы, чтобы добиться дополнительной финансовой и военной помощи от европейских стран, а его недавние заявления об угрозе Украине со стороны Ирана преследуют ту же цель.