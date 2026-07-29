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Мирошник: лидеры ЕС используют любой повод для продолжения поддержки Киева

Ряд европейских лидеров лично заинтересован в продолжении украинского конфликта и использует любые информационные поводы, чтобы убедить население своих стран в необходимости дальнейшей поддержки Киева, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Ряд европейских лидеров лично заинтересован в продолжении украинского конфликта и использует любые информационные поводы, чтобы убедить население своих стран в необходимости дальнейшей поддержки Киева, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, Владимир Зеленский создаёт такие поводы, реализуя «пиар-проекты» и привлекая внимание к якобы исходящим угрозам.

«Здесь не стоит недооценивать вот этот мотивирующий фактор, потому что там есть группа лидеров, которые имеют кровный, зачастую вполне осязаемый интерес в продолжении этого конфликта, часто коррупционный интерес», — сказал дипломат в интервью ТАСС.

Кроме того, Мирошник заявил, что Зеленский использует любые методы, чтобы добиться дополнительной финансовой и военной помощи от европейских стран, а его недавние заявления об угрозе Украине со стороны Ирана преследуют ту же цель.

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Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
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