Мирошник: лидеры ЕС используют любой повод для продолжения поддержки Киева

«Здесь не стоит недооценивать вот этот мотивирующий фактор, потому что там есть группа лидеров, которые имеют кровный, зачастую вполне осязаемый интерес в продолжении этого конфликта, часто коррупционный интерес», — сказал дипломат в интервью ТАСС.