Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ в результате действий «Юга» потеряли 73 дрона коптерного типа

Начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев заявил, что российские бойцы также уничтожили 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий Южной группировки войск за сутки составили 73 тяжелых дрона коптерного типа и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Средствами ПВО сбиты 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 73 тяжелых БПЛА коптерного типа», — сказал Астафьев.

Кроме того, войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено 47 антенн связи и БПЛА, два терминала Starlink, 41 наземный робототехнический комплекс. «Поражено 18 пунктов управления БПЛА, а также восемь блиндажей с личным составом ВСУ», — сказал Астафьев.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше