ВСУ в результате действий «Юга» потеряли 73 дрона коптерного типа

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий Южной группировки войск за сутки составили 73 тяжелых дрона коптерного типа и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
«Средствами ПВО сбиты 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 73 тяжелых БПЛА коптерного типа», — сказал Астафьев.
Кроме того, войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено 47 антенн связи и БПЛА, два терминала Starlink, 41 наземный робототехнический комплекс. «Поражено 18 пунктов управления БПЛА, а также восемь блиндажей с личным составом ВСУ», — сказал Астафьев.