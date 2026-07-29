ВСУ в результате действий «Юга» потеряли 73 дрона коптерного типа

Кроме того, войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено 47 антенн связи и БПЛА, два терминала Starlink, 41 наземный робототехнический комплекс. «Поражено 18 пунктов управления БПЛА, а также восемь блиндажей с личным составом ВСУ», — сказал Астафьев.