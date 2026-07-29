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Из-за удара США по территории Ирака пострадали два человека

Два человека получили травмы в результате удара Соединённых Штатов по территории Ирака, информирует пресс-служба шиитского ополчения в Басре.

Источник: Аргументы и факты

Два человека получили травмы в результате удара Соединённых Штатов по территории Ирака, информирует пресс-служба шиитского ополчения в Басре.

В пресс-службе уточнили, что удар был нанесён по штабу командования силами народного ополчения. Число пострадавших может увеличиться.

«Штаб командования Силами народного ополчения подвергся удару с воздуха. По предварительным данным, два человека получили ранения», — говорится в сообщении.

Напомним, по данным Пентагона, военные Соединённых Штатов и Саудовской Аравии нанесли удары по террористам, якобы «связанным с Ираном», на территории Ирака.

В Центральном командовании ВС Соединённых Штатов отметили, что речь идёт об ударах по «нескольким объектам материально-технического обеспечения и складам вооружений боевиков на востоке Ирака».

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