Из-за удара США по территории Ирака пострадали два человека

Два человека получили травмы в результате удара Соединённых Штатов по территории Ирака, информирует пресс-служба шиитского ополчения в Басре.
В пресс-службе уточнили, что удар был нанесён по штабу командования силами народного ополчения. Число пострадавших может увеличиться.
«Штаб командования Силами народного ополчения подвергся удару с воздуха. По предварительным данным, два человека получили ранения», — говорится в сообщении.
Напомним, по данным Пентагона, военные Соединённых Штатов и Саудовской Аравии нанесли удары по террористам, якобы «связанным с Ираном», на территории Ирака.
В Центральном командовании ВС Соединённых Штатов отметили, что речь идёт об ударах по «нескольким объектам материально-технического обеспечения и складам вооружений боевиков на востоке Ирака».