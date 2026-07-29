В офисе Нетаньяху опровергли обсуждение иранской горы Пикакс с Трампом

Ранее, во вторник, Трамп заявил, что Вашингтон может уничтожить иранский объект внутри горы Коланг — в переводе Пикакс — если не будет заключена сделка по ядерной программе Тегерана. Американский лидер утверждал, что там якобы размещены центрифуги. При этом он не уточнял, согласовывал ли эту позицию с израильской стороной.