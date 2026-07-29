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В офисе Нетаньяху опровергли обсуждение иранской горы Пикакс с Трампом

Глава отдела публичной дипломатии в канцелярии израильского премьера Ципи Хотовели опровергла информацию о том, что на встрече Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом поднималась тема иранской горы Пикакс.

Глава отдела публичной дипломатии в канцелярии израильского премьера Ципи Хотовели опровергла информацию о том, что на встрече Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом поднималась тема иранской горы Пикакс. Соответствующее заявление она сделала в беседе с газетой The Washington Post.

Ранее, во вторник, Трамп заявил, что Вашингтон может уничтожить иранский объект внутри горы Коланг — в переводе Пикакс — если не будет заключена сделка по ядерной программе Тегерана. Американский лидер утверждал, что там якобы размещены центрифуги. При этом он не уточнял, согласовывал ли эту позицию с израильской стороной.

В израильском премьер-канцелярии подчеркнули, что данный вопрос не значился в повестке переговоров. Отметим, что 21 июля Трамп уже обещал нанести мощный удар по этому району, комментируя сообщения СМИ о переброске туда иранского оборудования для обогащения урана.

Ранее мы писали: WSJ: позиции израильского премьера в Вашингтоне ослабли.

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