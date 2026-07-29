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IRNA: Иран выпустил баллистические ракеты по авиабазе США в Иордании

Корпус стражей исламской революции выпустил баллистические ракеты по авиабазе Соединённых Штатов на территории Иордании, информирует IRNA.

Источник: Аргументы и факты

Иран выпустил баллистические ракеты по авиабазе Соединённых Штатов на территории Иордании, информирует IRNA.

Пуск осуществил Корпус стражей исламской революции. По данным агентства, речь идёт об ответном ударе.

«В ответ на враждебные действия, совершенные американскими военными… воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции выпустили несколько часов назад несколько баллистических ракет по американской авиабазе и штабу Центрального командования вооружённых сил США в Иордании», — говорится в сообщении.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

По словам президента США Дональда Трампа, Иран сохранил военные возможности, несмотря на удары Соединённых Штатов.

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