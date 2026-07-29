Операторы беспилотников уничтожили дроны ВСУ у Красного Лимана

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Операторы войск беспилотных систем из состава 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили украинские наземные робототехнические комплексы (НРТК) и тяжелые дроны в районе Красного Лимана в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ, предоставив соответствующие кадры.
«На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, прямые попадания FPV-дронов и уничтожение различных БПЛА и нескольких дистанционно управляемых роботизированных комплексов ВСУ, которыми противник пытался доставить продовольствие, боекомплект и топливо на свои позиции», — говорится в сообщении.
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