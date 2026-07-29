Операторы беспилотников уничтожили дроны ВСУ у Красного Лимана

«На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, прямые попадания FPV-дронов и уничтожение различных БПЛА и нескольких дистанционно управляемых роботизированных комплексов ВСУ, которыми противник пытался доставить продовольствие, боекомплект и топливо на свои позиции», — говорится в сообщении.