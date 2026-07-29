Адвокат Баранов: в ряде случаев отказ от командировки будет законным

«Прежде всего, существуют категории работников, которых нельзя направить в командировку без их письменного согласия. К ним относятся, в частности, женщины, имеющие детей в возрасте до трёх лет, одинокие родители, воспитывающие детей до 14 лет, работники, имеющие детей-инвалидов, а также лица, осуществляющие уход за больным членом семьи (при наличии соответствующего медицинского заключения)», — отметил он.