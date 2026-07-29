Адвокат Баранов: в ряде случаев отказ от командировки будет законным

Направление работника в служебную командировку является правом работодателя, однако Трудовой кодекс предусматривает ряд случаев, когда отказ от командировки будет законным. Об этом в беседе с RT рассказал адвокат Игорь Баранов.
«Прежде всего, существуют категории работников, которых нельзя направить в командировку без их письменного согласия. К ним относятся, в частности, женщины, имеющие детей в возрасте до трёх лет, одинокие родители, воспитывающие детей до 14 лет, работники, имеющие детей-инвалидов, а также лица, осуществляющие уход за больным членом семьи (при наличии соответствующего медицинского заключения)», — отметил он.
Кроме того, в командировки запрещено направлять беременных женщин, заявил собеседник RT.
«Работник вправе отказаться от поездки и в том случае, если работодатель нарушил установленный законом порядок её оформления. Командировка должна быть оформлена соответствующим распоряжением работодателя, а сотруднику должны быть гарантированы сохранение места работы, среднего заработка и возмещение всех расходов, связанных с поездкой», — пояснил адвокат.
Если же работник не относится к льготной категории, командировка оформлена надлежащим образом и связана с исполнением его трудовой функции, необоснованный отказ может быть расценён как нарушение трудовой дисциплины и повлечь дисциплинарную ответственность, предупредил Баранов.
«Поэтому в каждом конкретном случае необходимо оценивать как правовой статус работника, так и соблюдение работодателем требований трудового законодательства», — заключил юрист.
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