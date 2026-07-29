Протоколист: Зеленский оскорбил США, приехав на встречу с Трампом в сюртуке

«Отсутствие костюма на подобной встрече — важная деталь. Зеленский давно занял такую позицию и не отступает, не изменяет своему стилю. Чаще всего его на таких встречах можно заметить в футболке, иногда с надетой сверху рубашкой. Даже на эту встречу он надел не пиджак, а подобие сюртука. Безусловно, такая одежда не подходит для встречи с президентом США. При нахождении на территории Украины он мог бы оправдать свой наряд мерами безопасности, но сейчас он находится далеко от страны. Было бы грамотнее с его стороны надеть костюм», — пояснила эксперт.