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Протоколист: Зеленский оскорбил США, приехав на встречу с Трампом в сюртуке

Зеленский прибыл на встречу с Трампом в костюме, похожем на робу. Как на это отреагировали в США — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский снова приехал на встречу с президентом США Дональдом Трампом в неподобающем виде. Эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснила, как на это отреагировали в США.

Напомним, Зеленский 28 июля прибыл в Белый дом на встречу с американским лидером Дональдом Трампом. В аэропорту Вашингтона у трапа самолета главу киевского режима встретили только пилот и украинский посол.

На встречу с президентом США Зеленский прибыл в костюме, похожем на робу. Пользователи сети на опубликованных кадрах заметили и отсутствие галстука.

«Отсутствие костюма на подобной встрече — важная деталь. Зеленский давно занял такую позицию и не отступает, не изменяет своему стилю. Чаще всего его на таких встречах можно заметить в футболке, иногда с надетой сверху рубашкой. Даже на эту встречу он надел не пиджак, а подобие сюртука. Безусловно, такая одежда не подходит для встречи с президентом США. При нахождении на территории Украины он мог бы оправдать свой наряд мерами безопасности, но сейчас он находится далеко от страны. Было бы грамотнее с его стороны надеть костюм», — пояснила эксперт.

Протоколист не исключила, что подобный наряд мог оскорбить американскую сторону.

Ранее протоколист объяснила значение 39 красных и 1 черной папки у Путина и Си.

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