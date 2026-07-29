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Пленный из ВСУ рассказал об отношении к солдатам как к расходному материалу

Операторам БПЛА командование разрешило выйти из Константиновки первыми, сообщил Александр Карин.

ДОНЕЦК, 29 июля. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины разрешило первыми выйти из Константиновки в ДНР операторам беспилотных летательных аппаратов. Пехоту ВСУ оставили в городе как расходный материал, рассказал ТАСС пленный Александр Карин.

«В первую очередь откатывают (дают возможность отступить — прим. ТАСС) бэпэлашников (операторов беспилотных летательных аппаратов — прим. ТАСС), а пехота и минометные расчеты — расходный материал», — рассказал пленный.

Ранее Карин рассказал, что в Константиновке находился заградительный отряд, который в случае отступления солдат открывал по ним огонь.

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