В Иране заявили об остановке танкеров при попытке прохода через Ормузский пролив

В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что нанесли удар по трём нефтяным танкерам, которые, как утверждается, проигнорировали предупреждения и продолжили движение по «небезопасному и незаконному» маршруту.
«Несколько часов назад три танкера, нарушивших правила и игнорировавших наши предупреждения, продолжили движение по небезопасному и незаконному маршруту, в результате чего они были поражены и остановлены», — приводит заявление корпуса IRIB.
Ранее американский президент Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что Ормузский пролив подконтролен США.
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что переговорщики из Ирана и Омана пытаются достичь соглашения о возобновлении судоходства через пролив.