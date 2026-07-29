В Японском море корабли России и Индонезии проведут совместные стрельбы

Корвет «Совершенный» Тихоокеанского флота (ТОФ) России и фрегат «Густи Нгурах Рай» ВМС Индонезии вышли сегодня из Владивостока в Японское море для проведения учений «Орруда-2026».
«В морских полигонах Японского моря корабли отработают совместное маневрирование, артиллерийские стрельбы по разным целям, проведут досмотр и освобождение условно захваченного судна», — сообщила пресс-служба ТОФ. Также в планах маневров посадки вертолетов двух стран на палубы кораблей совместного отряда.
Фрегат «Густи Нгурах Рай» совершил заход в главную базу ТОФ Владивосток 23 июля.
Это уже вторые совместные военно-морские учения кораблей ВМФ России и ВМС Индонезии. Первые, «Орруда-2024», прошли в Яванском море. С российской стороны в маневрах тогда принимали участие корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Громкий» и «Резкий», а также средний танкер «Печенга». Индонезия была представлена фрегатом «Густи Нгурах Рай» и корветом «Франц Каисиепо».