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В Японском море корабли России и Индонезии проведут совместные стрельбы

Корвет «Совершенный» Тихоокеанского флота (ТОФ) России и фрегат «Густи Нгурах Рай» ВМС Индонезии вышли сегодня из Владивостока в Японское море для проведения учений «Орруда-2026».

Корвет «Совершенный» Тихоокеанского флота (ТОФ) России и фрегат «Густи Нгурах Рай» ВМС Индонезии вышли сегодня из Владивостока в Японское море для проведения учений «Орруда-2026».

«В морских полигонах Японского моря корабли отработают совместное маневрирование, артиллерийские стрельбы по разным целям, проведут досмотр и освобождение условно захваченного судна», — сообщила пресс-служба ТОФ. Также в планах маневров посадки вертолетов двух стран на палубы кораблей совместного отряда.

Фрегат «Густи Нгурах Рай» совершил заход в главную базу ТОФ Владивосток 23 июля.

Это уже вторые совместные военно-морские учения кораблей ВМФ России и ВМС Индонезии. Первые, «Орруда-2024», прошли в Яванском море. С российской стороны в маневрах тогда принимали участие корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Громкий» и «Резкий», а также средний танкер «Печенга». Индонезия была представлена фрегатом «Густи Нгурах Рай» и корветом «Франц Каисиепо».

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