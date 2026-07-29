Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Ярославля и Чебоксар

Аэропорты Ярославля и Чебоксар временно не обслуживают рейсы.
Как сообщили в Росавиации, меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Ранее в аэропортах Саратова и Пензы сняли ограничения на приём и выпуск самолётов.
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