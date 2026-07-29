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Минобороны Саудовской Аравии: Эр-Рияд не стремится к эскалации

Власти Саудовской Аравии не стремятся к эскалации на Ближнем Востоке, заявил официальный представитель Минобороны королевства Турки аль-Малики.

Источник: Аргументы и факты

Саудовская Аравия не стремится к эскалации на Ближнем Востоке, заявил официальный представитель Минобороны королевства Турки аль-Малики.

Он прокомментировал удары Соединённых Штатов и Саудовской Аравии по территории Ирака.

«Королевство заявляет, что не стремится к эскалации, однако будет реагировать на любую агрессию, направленную против него», — сказал Турки аль-Малики, сообщение опубликовано в соцсети X*.

Напомним, по данным Пентагона, военные Соединённых Штатов и Саудовской Аравии нанесли удары по террористам, якобы «связанным с Ираном», на территории Ирака.

В Центральном командовании ВС Соединённых Штатов отметили, что речь идёт об ударах по «нескольким объектам материально-технического обеспечения и складам вооружений боевиков на востоке Ирака».

В пресс-службе шиитского ополчения в Басре заявили, что пострадали два человека.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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