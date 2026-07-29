Минобороны Саудовской Аравии: Эр-Рияд не стремится к эскалации

Саудовская Аравия не стремится к эскалации на Ближнем Востоке, заявил официальный представитель Минобороны королевства Турки аль-Малики.
Он прокомментировал удары Соединённых Штатов и Саудовской Аравии по территории Ирака.
«Королевство заявляет, что не стремится к эскалации, однако будет реагировать на любую агрессию, направленную против него», — сказал Турки аль-Малики, сообщение опубликовано в соцсети X*.
Напомним, по данным Пентагона, военные Соединённых Штатов и Саудовской Аравии нанесли удары по террористам, якобы «связанным с Ираном», на территории Ирака.
В Центральном командовании ВС Соединённых Штатов отметили, что речь идёт об ударах по «нескольким объектам материально-технического обеспечения и складам вооружений боевиков на востоке Ирака».
В пресс-службе шиитского ополчения в Басре заявили, что пострадали два человека.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.