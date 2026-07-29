Количество городов-побратимов России и США сократилось вдвое

Движение городов-побратимов зародилось в годы Второй мировой войны: в 1944 году отношения установили разрушенные войной Сталинград и британский Ковентри. Связи между советскими, а затем российскими и американскими городами стали активно развиваться позднее — особенно в 1980—1990-е годы, когда муниципальные и общественные обмены рассматривались как один из инструментов преодоления наследия холодной войны.