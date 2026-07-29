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Количество городов-побратимов России и США сократилось вдвое

РИА Новости: количество городов-побратимов России и США сократилось вдвое.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. Число партнерств между городами-побратимами России и США сократилось вдвое из-за конфликта на Украине, заявил РИА Новости почетный президент американской Международной ассоциации городов-побратимов Билл Борум.

Движение городов-побратимов зародилось в годы Второй мировой войны: в 1944 году отношения установили разрушенные войной Сталинград и британский Ковентри. Связи между советскими, а затем российскими и американскими городами стали активно развиваться позднее — особенно в 1980—1990-е годы, когда муниципальные и общественные обмены рассматривались как один из инструментов преодоления наследия холодной войны.

«Честно говоря, в результате конфликта (на Украине — ред.) отношения охладели. Число городов-побратимов сократилось с 60 до 30», — сказал собеседник агентства, комментируя текущий уровень сотрудничества между городами-побратимами двух стран.

По его словам, контакты между такими городами сейчас носят эпизодический характер и поддерживаются преимущественно по инициативе американской стороны.

Несмотря на охлаждение отношений, Борум сообщил, что продолжает взаимодействовать с российским посольством в Вашингтоне. В частности, он участвует в совместном историческом проекте, результаты которого планируется представить в следующем году.

«Работаю над историческим проектом совместно с посольством, результаты будут в следующем году. В прошлом месяце я был на оживленном приеме и культурно-развлекательной программе в посольстве», — заключил Борум.

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